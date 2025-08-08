नथिंग किसी नए डिवाइस पर कर रही है काम

नथिंग किसी नए डिवाइस पर कर रही है काम, क्या यह फोल्डेबल फोन होगा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:37 pm Aug 08, 202505:37 pm

क्या है खबर?

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नथिंग ने अपने खास डिजाइन वाले फोन से बाजार में पहचान बनाई है। हाल ही में लॉन्च हुए नथिंग फोन 3 को लेकर यूजर्स में काफी उत्साह देखा गया था। अब कंपनी एक नए प्रोडक्ट को लेकर चर्चा में है, जिसकी झलक कंपनी के भारत प्रमुख अकिन इवेंजेलिडिस ने एक्स पर साझा की। इस नए डिवाइस का डिजाइन अब तक के नथिंग फोनों से अलग और चौकोर बॉक्स जैसा दिख रहा है।