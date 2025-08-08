नथिंग किसी नए डिवाइस पर कर रही है काम, क्या यह फोल्डेबल फोन होगा?
क्या है खबर?
स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नथिंग ने अपने खास डिजाइन वाले फोन से बाजार में पहचान बनाई है। हाल ही में लॉन्च हुए नथिंग फोन 3 को लेकर यूजर्स में काफी उत्साह देखा गया था। अब कंपनी एक नए प्रोडक्ट को लेकर चर्चा में है, जिसकी झलक कंपनी के भारत प्रमुख अकिन इवेंजेलिडिस ने एक्स पर साझा की। इस नए डिवाइस का डिजाइन अब तक के नथिंग फोनों से अलग और चौकोर बॉक्स जैसा दिख रहा है।
अनुमान
क्या फोल्डेबल फोन पर काम कर रही है नथिंग?
सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें जो डिवाइस दिख रहा है, उसे देखकर टेक प्रेमियों में अटकलें तेज हो गई हैं। यह गैजेट बड़ा और फोल्डेबल फोन जैसा लग रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि यह नथिंग का अगला फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसका नया डिजाइन यूजर्स की उत्सुकता को जरूर बढ़ा रहा है।
अन्य
नथिंग का अगला कदम क्या हो सकता है?
अगर यह डिवाइस वाकई फोल्डेबल फोन है, तो नथिंग एक नए और चुनौतीपूर्ण सेगमेंट में जल्द ही कदम रखने जा रही है। यह ब्रांड सैमसंग, मोटोरोला, वीवो और ओप्पो जैसी बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकता है। हाल के कुछ सालों में फोल्डेबल स्मार्टफोन की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। कंपनी की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस रहस्यमयी डिवाइस को लेकर चर्चाएं लगातार जोरों पर हैं।