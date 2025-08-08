GPT-5 लॉन्च के बाद भारत बन सकता है OpenAI का सबसे बड़ा बाजार

OpenAI ने अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल GPT-5 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी के CEO सैम ऑल्टमैन ने इसे अब तक का सबसे बेहतरीन AI मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के बाद भारत OpenAI का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और जल्द ही यह पहला भी बन सकता है। ऑल्टमैन ने भारत के नागरिकों और व्यवसायों द्वारा AI को अपनाने की तेज रफ्तार को 'अविश्वसनीय' और 'उल्लेखनीय' बताया।

योजना स्थानीय भाषा और किफायती AI पर जोर ऑल्टमैन ने कहा कि कंपनी भारत में AI को और किफायती और उपयोगी बनाने के लिए स्थानीय साझेदारों के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि OpenAI भारत के लिए खासतौर पर उत्पादों को लोकलाइज करने पर जोर दे रही है। भारत में तेजी से बढ़ते AI उपयोग को देखते हुए OpenAI यहां ज्यादा ध्यान दे रही है। ऑल्टमैन ने कहा कि वे सितंबर में भारत यात्रा पर आएंगे, ताकि बाजार जरूरतों को और गहराई से समझा जा सके।

सपोर्ट 12 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में सपोर्ट ChatGPT प्रमुख निक टर्ली ने बताया कि GPT-5 अब 12 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को बेहतर समझता है। उन्होंने कहा कि GPT-5 की यह बहुभाषी क्षमता इसे भारत जैसे विविध भाषायी देश के लिए उपयुक्त बनाती है। यह क्षेत्रीय भाषाओं में भी संवाद की क्षमता को काफी बेहतर बनाता है। टर्ली ने यह भी दोहराया कि भारत OpenAI के लिए एक प्राथमिकता वाला बाजार है और GPT-5 को उसी अनुरूप डिजाइन किया गया है।