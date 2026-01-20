नथिंग बदल रही अपना लोगो, पूरी तरह अलग है नया डिजाइन
क्या है खबर?
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी नथिंग अपने लोगो में बदलाव करने जा रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए लोगो की झलक दिखाकर इसकी पुष्टि की है। यह नया लोगो पहले से चली आ रही पिक्सेल और डॉट शैली से अलग है। पोस्ट में 'इतिहास बनाने के लिए तैयार हो रही है' टैगलाइन भी दी गई है। इसके साथ दो साधारण काले-सफेद तस्वीरें साझा की गई हैं, जिनमें नया वर्डमार्क साफ दिखाई देता है।
डिजाइन
पुरानी पिक्सल पहचान से अलग नया डिजाइन
टीजर में दिखाया गया डिजाइन नथिंग की पुरानी पहचान से काफी अलग नजर आता है। पहले कंपनी पिक्सल आधारित ब्रांडिंग के लिए जानी जाती थी। नया लोगो ज्यादा साफ और पारंपरिक फॉन्ट में दिखता है। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि बदलाव सिर्फ लोगो तक सीमित है या पूरे ब्रांड में होगा। अभी तक किसी नए फोन, लॉन्च तारीख या इवेंट को लेकर भी फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।
रणनीति
ब्रांड रणनीति में बड़ा कदम हो सकता है
नथिंग ने शुरुआत से खुद को डिजाइन पर ध्यान देने वाला टेक ब्रांड बताया है। उसकी पिक्सल स्टाइल पहचान ने उसे भीड़ भरे स्मार्टफोन बाजार में अलग बनाया है। नया टीज किया गया लोगो ज्यादा साधारण और मेनस्ट्रीम लुक की ओर इशारा करता है। अगर यह बदलाव पक्का होता है, तो आने वाले समय में कंपनी अपने स्मार्टफोन, ऑडियो प्रोडक्ट और CMF सब-ब्रांड में एक जैसी ब्रांडिंग अपनाने की दिशा में बढ़ सकती है।
प्रतिक्रिया
यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया
नए लोगो को लेकर इंटरनेट पर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ यूजर्स इसे कंपनी की स्वाभाविक प्रगति बता रहे हैं। वहीं कुछ का मानना है कि पुरानी पिक्सेल पहचान छोड़ने से नथिंग की खासियत कम हो सकती है। कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि नया लोगो कब से लागू होगा। आने वाले दिनों में वेबसाइट, ऐप और पैकेजिंग से जुड़े बदलावों पर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
GETTING READY TO MAKE HISTORY pic.twitter.com/cnvnQitego— Nothing (@nothing) January 19, 2026