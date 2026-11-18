एक नया शोध बताता है कि रोजाना बीयर या स्पिरिट (शराब) पीने से अचानक किडनी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। इस अध्ययन के हिसाब से अगर, आप सप्ताह में 9 यूनिट स्पिरिट पीते हैं तो यह खतरा 26 फीसदी तक बढ़ जाता है। दूसरी तरफ, जो लोग ज्यादा बीयर पीते हैं, उनमें यह खतरा 15 फीसदी ज्यादा देखा गया है।

यह शोध 14 सालों तक के 2.5 लाख से ज्यादा वयस्कों पर नजर रखकर की गई थी। इसमें पता चला कि ये ड्रिंक्स शरीर में सूजन पैदा करके किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं।