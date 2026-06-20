एस्ट्रोयड के टकराने से हुई थी धरती पर जीवन की शुरुआत
एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि एस्ट्रोयड की टक्करें केवल पुरानी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक नहीं थीं, बल्कि उन्होंने यहां जीवन की शुरुआत करने में एक अहम भूमिका निभाई।
इस शोध के अनुसार, इन प्राचीन टक्करों की वजह से पृथ्वी की ऊपरी परत (क्रस्ट) में दरारें पड़ गईं और धरती की गहराई से निकलने वाली गर्मी पानी के साथ मिल गई। इस मेल से हाइड्रोथर्मल सिस्टम का निर्माण हुआ, जो ऐसी प्राकृतिक प्रयोगशालाओं की तरह थे, जहां जीवन के शुरुआती निर्माण खंड विकसित हो सकते थे।
एस्ट्रोयड बना सकता है 100 गुना बड़े हाइड्रोथर्मल जोन
शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि केवल एक बड़े एस्ट्रोयड की टक्कर से इतने विशाल हाइड्रोथर्मल जोन बन सकते थे, जो आज के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद ऐसी पूरी गतिविधि से 100 गुना ज्यादा बड़े होते।
लगभग 4.3 अरब साल पहले तक पृथ्वी की ऊपरी परत के 8 किलोमीटर हिस्से में इतनी दरारें थीं कि पानी आसानी से अंदर-बाहर आ-जा सकता था और चारों तरफ फैल रहा था।
ये स्थितियां कम से कम 3.5 अरब साल पहले तक ऐसी ही बनी रहीं, जब जीवन के शुरुआती सबूत मिलने शुरू हुए। यह सोचना वाकई हैरतअंगेज है कि हमारा अस्तित्व शायद किसी खगोलीय उथल-पुथल की वजह से है।