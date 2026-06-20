एस्ट्रोयड के टकराने से हुई थी धरती पर जीवन की शुरुआत 

एस्ट्रोयड बना सकता है 100 गुना बड़े हाइड्रोथर्मल जोन

शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि केवल एक बड़े एस्ट्रोयड की टक्कर से इतने विशाल हाइड्रोथर्मल जोन बन सकते थे, जो आज के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद ऐसी पूरी गतिविधि से 100 गुना ज्यादा बड़े होते।

लगभग 4.3 अरब साल पहले तक पृथ्वी की ऊपरी परत के 8 किलोमीटर हिस्से में इतनी दरारें थीं कि पानी आसानी से अंदर-बाहर आ-जा सकता था और चारों तरफ फैल रहा था।

ये स्थितियां कम से कम 3.5 अरब साल पहले तक ऐसी ही बनी रहीं, जब जीवन के शुरुआती सबूत मिलने शुरू हुए। यह सोचना वाकई हैरतअंगेज है कि हमारा अस्तित्व शायद किसी खगोलीय उथल-पुथल की वजह से है।