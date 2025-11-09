इंडिया पोस्ट के नाम पर चल रही नई धोखाधड़ी, जानिए कैसे पहचानें और रहें सुरक्षित 

साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का एक नया तरीका अपना लिया है। वे अब भारतीय डाक विभाग के नाम से फर्जी मैसेज भेजकर धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं। इस मैसेज के जरिए वे लिंक भेजकर लोगों की निजी और बैंकिंग संबंधित जानकारी चोरी कर रही है, जिससे उनके खातों में सेंध लगाना आसान हो गया है। इसलिए, इस तरह के मैसेज से सतर्क रहना जरूरी है। आइये जानते हैं इस तरह की धोखाधड़ी को कैसे पहचाने और बचें।

मैसेज मैसेज में क्या लिखा होगा? जालसाज भारतीय डाक सेवा के नाम पर लोगों को SMS भेज रहे हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपका पैकेज वेयरहाउस में पहुंच गया है, कृपया 24 घंटे के अंदर अपना पता अपडेट करें, नहीं तो पार्सल रिटर्न हो जाएगा। ऐसे मैसेज के साथ एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करने को कहा जाता है। कई लोग भरोसा करके क्लिक कर देते हैं, जिससे उनकी बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड या UPI से जुड़ी जानकारी चोरी हो जाती है।

तरीका इस तरह से की जा रही धोखाधड़ी धोखेबाज सरकारी एजेंसियों या प्रसिद्ध संस्थानों के नाम पर फर्जी वेबसाइट और डोमेन लिंक बनाकर यूजर्स को भ्रमित करते हैं। ये मैसेज असली इंडिया पोस्ट की तरह दिखते हैं, जिनमें 'इंडियापोस्ट' जैसे शब्द शामिल होते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही यूजर एक फेक वेबसाइट पर पहुंचता है, जहां नाम, पता, मोबाइल नंबर और कार्ड डिटेल्स मांगे जाते हैं। जैसे ही यूजर ये जानकारी डालता है, हैकर्स उसके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं।

पहचान इस तरह से करें फर्जी मैसेज की पहचान इस तरह की धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए वेबसाइट लिंक को ध्यान से देखें और अगर, लिंक '.gov.in' से खत्म नहीं होता है तो वह नकली है। ठग अक्सर शब्दों में छोटी-छोटी गलतियां रखते हैं। मैसेज में India Post की जगह indapost या indiap0st लिखा हो सकता है। जल्द प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करने वाले शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया पोस्ट कभी भी OTP, कार्ड नंबर या बैंक डिटेल्स नहीं मांगती, जबकि मैसेज में मांगी जाती है।