नेटफ्लिक्स यूजर्स अब टीवी पर खेल सकेंगे गेम, कंपनी ने शुरू की नई सुविधा
क्या है खबर?
स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स अब अपने टीवी ऐप पर गेम खेलने की सुविधा पेश कर रही है। इस नई सुविधा में आप अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकते हैं और मूवी नाइट के दौरान इसे मजेदार अनुभव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी पर उपलब्ध गेम्स में बोगल पार्टी, पिक्शनरी: गेम नाइट, टेट्रिस टाइम वॉर्प और लेगो पार्टी शामिल हैं। यह कदम नेटफ्लिक्स की कोशिश है कि यूजर्स टीवी पर मनोरंजन का नया मजा लें और इंटरैक्शन बढ़े।
उपलब्धता
टीवी पर गेम्स की उपलब्धता
नेटफ्लिक्स टीवी गेम सुविधा फिलहाल कुछ देशों में उपलब्ध है। इनमें अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, मेक्सिको, फ्रांस, इटली, पोलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। टीवी गेम सुविधा धीरे-धीरे और देशों तक फैल सकती है। इस नई पहल के जरिए नेटफ्लिक्स टीवी पर मनोरंजन का नया अनुभव और सामाजिक जुड़ाव देना चाहता है। इस फीचर को नेटफ्लिक्स के मुफ्त और सब्सक्राइबर दोनों यूजर्स के लिए पेश किया गया है।
तरीका
टीवी पर गेम कैसे खेलें?
टीवी पर गेम खेलने के लिए यूजर्स को होमस्क्रीन पर गेम चुनना होगा। स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा, जिसे अपने स्मार्टफोन से स्कैन करना होगा। इसके बाद आपका फोन कंट्रोलर की तरह काम करेगा और आप गेम खेलना शुरू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए नेटफ्लिक्स में साइन-इन करने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट टीवी, फायर टीवी स्टिक या अन्य स्मार्ट डिवाइस पर यह सुविधा इस्तेमाल की जा सकती है।