नेटफ्लिक्स यूजर्स अब टीवी पर खेल सकेंगे गेम, कंपनी ने शुरू की नई सुविधा

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:09 pm Oct 09, 202503:09 pm

क्या है खबर?

स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स अब अपने टीवी ऐप पर गेम खेलने की सुविधा पेश कर रही है। इस नई सुविधा में आप अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकते हैं और मूवी नाइट के दौरान इसे मजेदार अनुभव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी पर उपलब्ध गेम्स में बोगल पार्टी, पिक्शनरी: गेम नाइट, टेट्रिस टाइम वॉर्प और लेगो पार्टी शामिल हैं। यह कदम नेटफ्लिक्स की कोशिश है कि यूजर्स टीवी पर मनोरंजन का नया मजा लें और इंटरैक्शन बढ़े।