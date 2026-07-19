नेटफ्लिक्स की 300 फिल्मों और शोज में हुआ AI का इस्तेमाल
नेटफ्लिक्स ने बताया है कि 2026 में रिलीज हुई या बनी लगभग 300 फिल्मों, शोज और स्पेशल में उन्होंने जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया।
इस तकनीक की मदद से विजुअल इफेक्ट्स को निखारने, एडिटिंग की गति बढ़ाने और कम लागत में भी बारीक सीन तैयार करने में बहुत आसानी हुई है।
इनमें भारत की ग्लोरी, ब्राजील की ब्राजील 70: ए सागा डो ट्राई और अमेरिका की डॉक्युमेंट्री द अमेरिकन एक्सपेरिमेंट जैसे कई टाइटल शामिल हैं।
अब सीन प्लानिंग में हो रहा इस्तेमाल
AI का इस्तेमाल पहले ज्यादातर पोस्ट-प्रोडक्शन के कामों में होता था, लेकिन अब इसे कॉन्सेप्ट आर्ट और सीन प्लानिंग के लिए भी परखा जा रहा है।
इसने VFX के एक हिस्से के काम में लगने वाले समय और लागत दोनों को आधा कर दिया। नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टेड सारनडोस ने कहा कि AI प्रोडक्शन टीमों को अपने महत्वाकांक्षी सीन ज्यादा कुशलता से बनाने का मौका देता है।
उनका कहना था कि इसका मकसद फिल्मकारों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उन्हें नए रचनात्मक टूल देना है। इसके बावजूद, नेटफ्लिक्स ने जोर देकर कहा है कि रचनात्मक फैसले लेने का काम इंसान ही करेंगे, AI केवल उनके विचारों को तेजी से हकीकत में बदलने का एक जरिया है।