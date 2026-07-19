नेटफ्लिक्स की 300 फिल्मों और शोज में हुआ AI का इस्तेमाल

AI का इस्तेमाल पहले ज्यादातर पोस्ट-प्रोडक्शन के कामों में होता था, लेकिन अब इसे कॉन्सेप्ट आर्ट और सीन प्लानिंग के लिए भी परखा जा रहा है।

इसने VFX के एक हिस्से के काम में लगने वाले समय और लागत दोनों को आधा कर दिया। नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टेड सारनडोस ने कहा कि AI प्रोडक्शन टीमों को अपने महत्वाकांक्षी सीन ज्यादा कुशलता से बनाने का मौका देता है।

उनका कहना था कि इसका मकसद फिल्मकारों की जगह लेना नहीं है, बल्कि उन्हें नए रचनात्मक टूल देना है। इसके बावजूद, नेटफ्लिक्स ने जोर देकर कहा है कि रचनात्मक फैसले लेने का काम इंसान ही करेंगे, AI केवल उनके विचारों को तेजी से हकीकत में बदलने का एक जरिया है।