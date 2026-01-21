नेटफ्लिक्स कर रही ऐप को नया रूप देने की तैयारी, जानिए क्या है वजह

नेटफ्लिक्स अपने ऐप में कई बदलाव ला रही है

क्या है खबर?

स्ट्रीमिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी नेटफ्लिक्स दैनिक यूजर जुड़ाव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने के लिए अपने ऐप को नया रूप देने की तैयारी कर रही है। इस नए डिजाइन का उद्देश्य ऐप को केवल शो की एक स्थिर लाइब्रेरी के बजाय एक गतिशील, इंटरैक्टिव हब जैसा बनाना है। कंपनी अपनी शॉर्ट वीडियो सुविधा का विस्तार करेगी। इससे पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए नए ओरिजिनल वीडियो पॉडकास्ट को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।