नेटफ्लिक्स कर रही ऐप को नया रूप देने की तैयारी, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
स्ट्रीमिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी नेटफ्लिक्स दैनिक यूजर जुड़ाव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने के लिए अपने ऐप को नया रूप देने की तैयारी कर रही है। इस नए डिजाइन का उद्देश्य ऐप को केवल शो की एक स्थिर लाइब्रेरी के बजाय एक गतिशील, इंटरैक्टिव हब जैसा बनाना है। कंपनी अपनी शॉर्ट वीडियो सुविधा का विस्तार करेगी। इससे पिछले सप्ताह लॉन्च किए गए नए ओरिजिनल वीडियो पॉडकास्ट को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
बदलाव
ऐप में किए जा सकते हैं ये बदलाव
रिपोर्ट के अनुसार, नेटफ्लिक्स ऐप के आगामी नए डिजाइन में एक पर्सनलाइज्ड फीड शामिल होगा, जिसमें ट्रेंडिंग क्लिप, रिकमेंडेशन और इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट्स दिखाए जाएंगे। ऐप में शॉर्ट-फॉर्म वीडियो प्रीव्यू भी होंगे, जिन्हें टिक-टॉक के कंटेंट स्टाइल की तरह डिजाइन किया जाएगा। इसमें शो और फिल्मों से संबंधित पोल, क्विज और कम्युनिटी डिस्कशन जैसे कुछ इंटरैक्टिव फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे। ऐप रोजाना की सर्च पर भी ध्यान देगा और यूजर्स को अपनी नियमित वॉचलिस्ट को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।
समाधान
नए डिजाइन से दूर होगी यह समस्या
नेटफ्लिक्स के सामने अभी यह चुनौती है कि यूजर सीरीज को लगातार देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हर दिन ऐप खोलें। इसके विपरीत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका नियमित जुड़ाव रहता है। अपने ऐप को नया रूप देकर स्ट्रीमिंग दिग्गज इस अंतर को कम करने और खुद को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करने की उम्मीद कर रही है, जहां यूजर पूरे एपिसोड या फिल्में न देखते हुए भी इस पर ज्यादा समय बिताएं।