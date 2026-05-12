नेटफ्लिक्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है

नेटफ्लिक्स पर लगा यूजर्स की निगरानी करने का आरोप

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स पर यूजर्स का डाटा व्यावसायिक डाटा दलालों और विज्ञापन प्रौद्योगिकी कंपनियों को बेचकर सालाना अरबों रुपये का मुनाफा कमाने का आरोप लगा है। टेक्सास में स्ट्रीमिंग सर्विस पर मुकदमा दायर किया, जिसमें बच्चों की जासूसी करने और अपने प्लेटफॉर्म को लत लगाने वाला बनाने की शिकायत की है। साथ ही यह भी कहा है कि कंपनी बिना यूजर्स की सहमति के उनका डाटा एकत्र करती है और डार्क पैटर्न का उपयोग कर अपनी सेवाओं के लिए लत लगाती है।