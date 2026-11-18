नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) अपने नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए OpenAI के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस काम में हर महीने 300 अरब टोकन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

NATO की संचार और सूचना एजेंसी (NCIA) एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल का उपयोग करके सॉफ्टवेयर में मौजूद गड़बड़ियों और कमजोरियों को पहचान रही है।

इससे सहयोगी देशों के नेटवर्क में डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है।