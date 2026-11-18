NATO अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए OpenAI की ले रहा मदद
नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन (NATO) अपने नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ाने के लिए OpenAI के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस काम में हर महीने 300 अरब टोकन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
NATO की संचार और सूचना एजेंसी (NCIA) एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल का उपयोग करके सॉफ्टवेयर में मौजूद गड़बड़ियों और कमजोरियों को पहचान रही है।
इससे सहयोगी देशों के नेटवर्क में डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है।
सॉफ्टवेयर की कमजोरियां खोजने में कर रही मदद
केवल NATO ही नहीं, OpenAI यूरोपीय संघ (EU) के साथ-साथ फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों को भी अपनी सेवाएं दे रहा है। EU की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने इन AI टूल का इस्तेमाल किया और EU संस्थाओं में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर में 4 कमजोरियां ढूंढ निकालीं।
दूसरी ओर, CERT पोलस्का ने माइक्रोटिक राउटरOS में 6 कमजोरियों की पहचान की। OpenAI ने 2026 के 'क्रॉसड स्वॉर्ड्स' साइबर ट्रेनिंग अभ्यास में भी अपना सहयोग दिया।
कंपनी ने जारी किए 2 मॉडल
OpenAI ने हाल ही में अपने 2 नए मॉडल GPT-6.2 एस्ट्रा और GPT-6.2 सोल पेश किए हैं। इन्हें पहले से बेहतर दक्षता के लिए तैयार किया गया है।
कंपनी की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की प्रमुख साशा बेकर का कहना है कि वे इन साझेदारियों के जरिए अहम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।