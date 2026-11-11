नासा का वॉयजर 1 अंतरिक्ष यान 18 नवंबर को रचेगा एक और इतिहास

1980 में वॉयजर 1 ने शनि ग्रह को तेजी से पार किया और इसकी रफ्तार 60,798 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। 1998 में यह इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर की वस्तु बन गया।

बाद में जब यह हेलियोस्फेयर को पार कर गया, तब से यह अंतरतारकीय अंतरिक्ष (इंटरस्टेलर स्पेस) की खोज कर रहा है और धीरे-धीरे लगातार पृथ्वी पर डाटा भेज रहा है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 2030 के दशक तक काम करता रहेगा, जिससे हमें अपने सौर मंडल के बाहर की दुनिया के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि जिज्ञासा आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है।