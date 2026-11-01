नासा के टेलीस्कोप ने सूर्य से 7 अरब साल पुराने धूमकेतु का रहस्य खोला

नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पिछले साल खोजे गए एक इंटरस्टेलर धूमकेतु 3i/एटलस के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने लाए हैं।

पता चला है कि यह खगोलीय पिंड हमारे सूर्य के जन्म से भी 7 अरब साल पहले बना हो सकता है। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी मीथेन में ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का अनुपात, धूमकेतु 67P/चुरयुमोव-गेरासिमेंको की तुलना में 13 गुना ज्यादा है। सौरमंडल में 67P ही अब तक ऐसा इकलौता धूमकेतु था, जिसके इस अनुपात की पुष्टि की गई थी।