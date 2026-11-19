नासा की ओर से 1977 में लॉन्च किए गए वॉयजर 1 और वॉयजर 2 आज भी अंतरिक्ष में अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं और संपर्क में हैं।

18 नवंबर तक की जानकारी के अनुसार, वॉयजर 1 पृथ्वी से लगभग एक प्रकाश-दिन (करीब 25.9 अरब किलोमीटर) की दूरी पर है, वहीं वॉयजर 2 उससे थोड़ा कम दूर है।

वॉयजर 1 को बृहस्पति और शनि का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, जबकि वॉयजर 2 ने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेप्च्यून सभी ग्रहों का दौरा किया। हालांकि, ये दोनों ही अपने मूल मिशन की सीमाओं को पार कर चुके हैं।