नासा ने चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए इन 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों को चुना

नासा ने चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए 8,000 उम्मीदवारों में से 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। यह नया वर्ग नासा के अंतरिक्ष यात्री दल में शामिल होगा और भविष्य में मानवयुक्त मंगल मिशनों में भाग लेगा। इस समूह में 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने कहा कि यह अमेरिका के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं और उनका योगदान अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण होगा।

परिचय नए अंतरिक्ष यात्रियों का परिचय चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में मैकेनिकल इंजीनियर बेन बेली, भूविज्ञानी लॉरेन एडगर, एयरोस्पेस इंजीनियर एडम फुहरमैन और कैमरन जोन्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियर यूरी कुबो, परीक्षण पायलट रेबेका लॉलर, अंडरसी मेडिकल ऑफिसर इमेल्डा मुलर, परीक्षण पायलट एरिन ओवरकैश, डिजाइन इंजीनियर कैथरीन स्पाइस और बायोमेडिकल इंजीनियर अन्ना मेनन का नाम शामिल है। बता दें कि अन्ना पहले भी अंतरिक्ष में उड़ चुकी हैं और उनका अनुभव दल के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रशिक्षण प्रशिक्षण और आगे का रास्ता नए अंतरिक्ष यात्रियों को अगले 2 साल गहन प्रशिक्षण मिलेगा। इसमें नासा के इतिहास, भूविज्ञान, जल जीवन और अंतरिक्ष स्वास्थ्य पर कक्षाएं शामिल होंगी। उन्हें उच्च-प्रदर्शन वाले जेट विमानों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यह वर्ग नासा के 48 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होगा और उड़ान असाइनमेंट के लिए योग्य होगा। यह अनुभव उन्हें भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए तैयार करेगा।