जेमिनी से कैसे बदल जाएगा गूगल टीवी देखने का अनुभव? जल्द मिलेगी सुविधा 

गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी को संगत मॉडल्स के लिए लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत TCL के QM9K सीरीज टीवी से होगी। इससे यूजर AI के साथ सहज भाषा में बातचीत कर सकेंगे। जेमिनी इस साल के अंत में गूगल टीवी पर चलने वाले अन्य एंड्रॉयड टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइस तक पहुंच जाएगा। यह कदम क्रोम में जेमिनी के लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क माफ करने और नए ब्राउजर फीचर्स पेश करने के बाद उठाया है।

कमांड्स सामान्य कमांड्स पर करेगा काम गूगल टीवी पर जेमिनी उन्हीं बुनियादी कमांड्स को आगे बढ़ाएगा, जो सालों से गूगल असिस्टेंट का हिस्सा रहे हैं। यह यूजर्स को AI-संचालित असिस्टेंट के साथ बाधा रहित बातचीत करने की भी अनुमति देगा। इसका मतलब है कि आप विशिष्ट विवरणों या अस्पष्ट जानकारी के आधार पर शो देख सकते हैं। अगर, आप कोई सीरीज देख रहे हैं और उसके कुछ एपिसोड पीछे हैं तो जेमिनी से उसका रीकैप भी मांग सकते हैं।

अनुभव बेहतर होगा गूगल टीवी देखने को अनुभव गूगल ने कहा है कि उसके जेमिनी AI का इस्तेमाल टीवी में अलग-अलग रुचियों वाले लोगों को उनकी पसंद का कंटेंट देखने में मदद करेगा। यह आपको बताएगा कि किसी पसंदीदा शो के पिछले सीजन में आपने क्या मिस किया था। अगर, आपको कोई फिल्म या शो का टाइटल याद नहीं आ रहा है तो इसकी मदद से ढूंढ सकते हैं या फिर किसी टाइटल के रिव्यू पूछकर यह तय कर सकते हैं कि वह देखने लायक है या नहीं।