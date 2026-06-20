नासा टाइटन पर ईंधन का लगाया पता, अंतरिक्ष यात्री खुद बना सकेंगे खाना  

चुनौतियों के बावजूद टाइटन पर कई उम्मीदें

टाइटन के हाइड्रोकार्बन भंडार की वजह से चंद्रमा या मंगल की तुलना में रॉकेट ईंधन और प्लास्टिक बनाना ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन यहां कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं।

वहां बहुत ज्यादा ठंड (माइनस 290 डिग्री फारेनहाइट) होती है, गुरुत्वाकर्षण कम है और ऑक्सीजन भी नहीं है, ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों को इसे खुद ही बनाना पड़ेगा।

इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, मुख्य शोधकर्ता कॉनर निक्सन का कहना है कि अगर, हम ऐसे मिशन तैयार करें, जो टाइटन के खास संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें तो यह अंतरिक्ष की लंबी यात्राओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।