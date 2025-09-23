पार्कर सोलर प्रोब ने लगाया सूर्य का चक्कर (तस्वीर: नासा)

नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इस रिकॉर्ड गति से लगाया सूर्य का चक्कर

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:23 pm Sep 23, 202506:23 pm

क्या है खबर?

नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने एक बार फिर अपनी सबसे तेज गति की बराबरी कर ली है। सूर्य का 25वां चक्कर लगाने के दौरान 18 सितंबर को सूर्य के सबसे करीब पहुंचने पर अंतरिक्ष यान ने नियंत्रकों से संपर्क किया। इस बार रफ्तार 6.87 लाख किलोमीटर प्रति घंटे रही, जो दिसंबर, 2024, मार्च, 2025 और जून, 2025 में बनाए गए रिकॉर्ड के बराबर है। इस मिशन से सूर्य के पास से महत्वपूर्ण डाटा एकत्र करने में मदद मिलती है।