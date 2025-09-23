iOS 26 इंस्टॉल करने के बाद पिछले अपडेट पर नहीं जा सकेंगे आईफोन यूजर्स 

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल ने सॉफ्टवेयर अपडेट से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे आईफोन यूजर्स डिवाइस को अपडेट करने के बाद पुराने अपडेट पर वापस नहीं जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, iOS 18.6.2 पर अब हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आईफोन अब इस पुराने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या वेरिफाई नहीं कर पाएगा, जिससे यूजर्स को लेटेस्ट iOS 26 पर ही रहना होगा।

विकल्प डाउनग्रेड विकल्प समाप्त इस बदलाव के बाद आईफोन यूजर्स के लिए डाउनग्रेड करना संभव नहीं है। जो लोग पहले ही iOS 26 में अपग्रेड कर चुके हैं, वे अब पुराने वर्जन पर वापस नहीं लौट सकते। यह कदम सुरक्षा और सॉफ़्टवेयर की एकरूपता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आईपैडOS और tvOS पर भी इसी तरह की पाबंदी लागू की गई है, जिससे आईपैड और ऐपल TV यूजर्स को भी पुराने वर्जन में वापस जाने का विकल्प नहीं मिलेगा।

डिजाइन iOS 26 में नया इंटरफेस और डिजाइन iOS 26 में आईफोन यूजर्स के लिए नया इंटरफेस और AI फीचर्स पेश किए गए हैं। 'लिक्विड ग्लास' डिजाइन पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और तरल अनुभव देता है। लॉक स्क्रीन पर समय और नोटिफिकेशन वॉलपेपर के अनुसार बदलती हैं। होम स्क्रीन में नए ऐप आइकन हल्के और गहरे रंगों के विकल्प के साथ आते हैं। कंट्रोल सेंटर और इन-ऐप कंट्रोल्स अपने परिवेश के अनुसार ढलते हैं, जिससे यूजर्स को अधिक बेहतर अनुभव मिलता है।