नासा के प्रायोगिक विमान ने पहली बार ध्वनि अवरोध को किया पार

बदलाव

विमान करता है बहुत हल्की आवाज

X-59 को इस स्थिति को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। तेज धमाके के बजाय यह विमान एक हल्की-सी थपकी जैसी आवाज पैदा करने का लक्ष्य रखता है, जो दूर से आती हुई कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज से भी कम होती है। कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस में परीक्षण उड़ान के दौरान विमान ने मैक 1.1 की अधिकतम गति प्राप्त की। इसकी गति ध्वनि से 1.1 गुना अधिक करीब 1,147 किलोमीटर प्रति घंटा थी।