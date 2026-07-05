नासा ने अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर जारी की सितारों की अद्भुत तस्वीर
अमेरिका की 250वीं सालगिरह मनाने के लिए नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से एक अद्भुत तस्वीर जारी की है। इसमें एक ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर लाल, सफेद और नीले रंगों में चमकता दिख रहा है।
लाखों की संख्या में तारों से भरा क्लस्टर हमारी मिल्की वे आकाशगंगा से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये रंग केवल सुंदरता के लिए नहीं हैं, बल्कि अमेरिकी झंडे को एक सम्मान भी देते हैं। साथ ही, ये याद दिलाते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और प्राचीन है।
तस्वीर में सितारों के रंग बताते हैं उनकी गर्मी
इस स्टार क्लस्टर के रंग किसी फोटोशॉप का कमाल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। असल में, नीले तारे बहुत गर्म होते हैं, जबकि सफेद तारे उनसे थोड़े ठंडे और लाल तारे सबसे ठंडे माने जाते हैं।
हबल ने इन्हीं रंगों को अलग-अलग फिल्टर की मदद से कैद किया और फिर उन्हें मिलाकर यह बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई।
इस तस्वीर को साझा करते हुए नासा न सिर्फ अमेरिका की इस बड़ी उपलब्धि को मना रहा है, बल्कि ब्रह्मांड के उन अद्भुत रहस्यों को भी उजागर कर रहा है, जो हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं।