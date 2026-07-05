नासा ने अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर जारी की सितारों की अद्भुत तस्वीर

तस्वीर में सितारों के रंग बताते हैं उनकी गर्मी

इस स्टार क्लस्टर के रंग किसी फोटोशॉप का कमाल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। असल में, नीले तारे बहुत गर्म होते हैं, जबकि सफेद तारे उनसे थोड़े ठंडे और लाल तारे सबसे ठंडे माने जाते हैं।

हबल ने इन्हीं रंगों को अलग-अलग फिल्टर की मदद से कैद किया और फिर उन्हें मिलाकर यह बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई।

इस तस्वीर को साझा करते हुए नासा न सिर्फ अमेरिका की इस बड़ी उपलब्धि को मना रहा है, बल्कि ब्रह्मांड के उन अद्भुत रहस्यों को भी उजागर कर रहा है, जो हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं।