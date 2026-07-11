नासा के हबल टेलीस्कोप ने कैद किया 2 आकाशगंगाओं का विलय

सर्वे में मिलीं 300 आकाशगंगाएं

हबल सीधे तौर पर डार्क मैटर को नहीं देख सकता, लेकिन इसके कैमरे उस असर को बखूबी कैद कर लेते हैं, जो डार्क मैटर रोशनी पर डालता है और दूर की आकाशगंगाओं को मोड़ देता है।

इस प्रक्रिया को ग्रेविटेशनल लेन्सिंग कहते हैं। यह आकाशगंगा समूह रेलिक्स (RELICS) सर्वे का भी हिस्सा था। इस सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों ने लगभग 300 दूर की ऐसी आकाशगंगाओं का पता लगाया, जो इन ब्रह्मांडीय टकरावों के कारण टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई दे रही थीं।

यह सारी जानकारी वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की बनावट को गहराई से समझने में मदद करती है, भले ही हम डार्क मैटर को सीधे तौर पर न देख पाएं।