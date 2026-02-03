नासा ने आर्टेमिस II मिशन अब मार्च में लॉन्च किया जा सकता है

नासा ने आर्टेमिस II मिशन को मार्च तक खिसकाया, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

नासा ने अपने ऐतिहासिक आर्टेमिस II चंद्र मिशन की लॉन्चिंग को आगे खिसका दिया है। अब वह मार्च में लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। यह निर्णय अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से मंगलवार तड़के किए गए एक पूर्वाभ्यास में समस्या आने के बाद लिया गया, जो रॉकेट सिस्टम का महत्वपूर्ण परीक्षण था। यही रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर एक अभूतपूर्व पथ पर ले जाएगा। पहले मिशन के फरवरी में लॉन्च होने की उम्मीद थी।