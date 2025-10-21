नासा चंद्रमा मिशन के लिए स्पेस-X से कर सकती है किनारा, कार्यवाहक प्रमुख ने दिए संकेत 

नासा एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X को तगड़ा झटका दे सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी इस दशक के अंत में चंद्रमा पर उतरने के अभियान के लिए इस कंपनी को दरकिनार कर सकती है। वह अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने के लिए किसी अन्य कंपनी को चुन सकती है। अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख सीन डफी ने स्पेस-X की ओर स्टारशिप वाहन के विकास में हो रही देरी को देखते हुए यह संकेत दिए हैं।

कारण प्रमुख ने दिया यह तर्क सीन डफी ने कहा कि आर्टेमिस-III के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले स्टारशिप वाहन के विकास के लिए स्पेस-X के 2.9 अरब डॉलर (करीब 255 अरब रुपये) के अनुबंध पर प्रगति निर्धारित समय से पीछे चल रही है। उन्होंने तर्क दिया कि यह देरी एक नई अंतरिक्ष दौड़ के बीच चीन से पहले मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाने के नासा के प्रयासों को खतरे में डाल रही है।

अनुबंध दूसरी कंपनियों के लिए भी खोला अनुबंध अमेरिकी एजेंसी प्रमुख ने CNBC को बताया, "वे अपनी समयसीमा बढ़ा रहे हैं और हम चीन के खिलाफ दौड़ में हैं।" उन्होंने अनुबंध को खोलने और अन्य अंतरिक्ष कंपनियों को चंद्र लैंडिंग के लिए स्पेस-X के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित करने के अपने इरादे की पुष्टि की है। नासा ने अप्रैल, 2021 में एलन मस्क की कंपनी को आर्टेमिस-III का अनुबंध दिया था और चंद्र लैंडिंग मिशन के लिए स्टारशिप को वाहन के रूप में चुना था।