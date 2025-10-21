LOADING...
चैनल 4 डिस्पैचेज पर कार्यक्रम प्रस्तुतक करने के लिए AI का इस्तेमाल किया गया

UK में टीवी चैनल पर AI ने कार्यक्रम किया होस्ट, दर्शक भी नहीं लगा सके पता 

Oct 21, 2025
ब्रिटेन के एक टीवी चैनल पर प्रसारित एक कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का बढ़ता प्रभाव दर्शाने के लिए AI एंकर का उपयोग किया गया। वह ऐसा करने वाला यूनाइटेड किंगडम (UK) का पहला चैनल बन गया। चैनल 4 ने कहा कि उसने अपनी लंबे समय से चल रही समसामयिक विषयों की सीरीज 'डिस्पैचेज' के नवीनतम एपिसोड के लिए AI-जनरेटेड होस्ट का चयन किया है, जो दर्शाता है कि तकनीक किस गति से विकसित हो रही है।

चैनल ने क्या कहा?

सार्वजनिक स्वामित्व वाले निजी तौर पर वित्त पोषित यूनाइटेड किंगडम (UK) के इस चैनल ने दावा किया कि यह ब्रिटिश टीवी के लिए पहली बार किया गया है। चैनल 4 की समाचार और समसामयिक मामलों की प्रमुख लुईसा कॉम्पटन ने कहा, "AI होस्ट का उपयोग ऐसी चीज नहीं है, जिसे हम चैनल 4 पर आदत बनाएंगे।" उन्होंने बताया कि हमारा ध्यान उच्च गुणवत्ता, तथ्य-जांच, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता पर है, जो कि AI करने में सक्षम नहीं है।

AI एंकर ने फील्ड में की रिपोर्टिंग

क्या है AI एंकर पेश करने का उद्देश्य?

टीवी चैनल ने बताया कि इस प्रयोग का उद्देश्य दर्शकों को यह समझाने में मददगार होगा कि AI में कितनी विध्वंसकारी क्षमता है और उन्हें ऐसे कंटेंट से धोखा देना कितना आसान है, जिसकी पुष्टि उनके पास नहीं है। डिस्पैचेस एपिसोड में क्या AI आपकी नौकरी छीन लेगा जैसे सवाल का जवाब भी मिलेगा। इस बात की पड़ताल की गई कि यह कानून, संगीत, फैशन और चिकित्सा सहित विभिन्न उद्योगों में कार्यस्थलों को कैसे बदल रहा है।

कार्यक्रम में अंत में हुआ खुलासा 

पूरे कार्यक्रम को प्रस्तुत करती दिखी आयशा गबन नाम की एंकर पूरी तरह से AI द्वारा निर्मित थी, जो एपीसोड खत्म होने के अंतिम क्षणों में उजागर होता है। वह दर्शकों को बताती है, "मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं इस कहानी की रिपोर्टिंग के लिए उस स्थान पर नहीं थी। मेरी इमेज और आवाज AI का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी।" इस एपिसोड में कार्यस्थलों में AI टूल्स की बढ़ती भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।