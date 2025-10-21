UK में टीवी चैनल पर AI ने कार्यक्रम किया होस्ट, दर्शक भी नहीं लगा सके पता 

ब्रिटेन के एक टीवी चैनल पर प्रसारित एक कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का बढ़ता प्रभाव दर्शाने के लिए AI एंकर का उपयोग किया गया। वह ऐसा करने वाला यूनाइटेड किंगडम (UK) का पहला चैनल बन गया। चैनल 4 ने कहा कि उसने अपनी लंबे समय से चल रही समसामयिक विषयों की सीरीज 'डिस्पैचेज' के नवीनतम एपिसोड के लिए AI-जनरेटेड होस्ट का चयन किया है, जो दर्शाता है कि तकनीक किस गति से विकसित हो रही है।

बयान चैनल ने क्या कहा? सार्वजनिक स्वामित्व वाले निजी तौर पर वित्त पोषित यूनाइटेड किंगडम (UK) के इस चैनल ने दावा किया कि यह ब्रिटिश टीवी के लिए पहली बार किया गया है। चैनल 4 की समाचार और समसामयिक मामलों की प्रमुख लुईसा कॉम्पटन ने कहा, "AI होस्ट का उपयोग ऐसी चीज नहीं है, जिसे हम चैनल 4 पर आदत बनाएंगे।" उन्होंने बताया कि हमारा ध्यान उच्च गुणवत्ता, तथ्य-जांच, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता पर है, जो कि AI करने में सक्षम नहीं है।

ट्विटर पोस्ट AI एंकर ने फील्ड में की रिपोर्टिंग Did you notice anything different?



This is Britain’s first-ever AI TV presenter in a documentary. Viewers were kept in the dark until the very end. It’s part of a stunt aiming to show just how convincing AI has become, and how quickly it’s improving. pic.twitter.com/APfH4ge3U6 — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) October 20, 2025

उद्देश्य क्या है AI एंकर पेश करने का उद्देश्य? टीवी चैनल ने बताया कि इस प्रयोग का उद्देश्य दर्शकों को यह समझाने में मददगार होगा कि AI में कितनी विध्वंसकारी क्षमता है और उन्हें ऐसे कंटेंट से धोखा देना कितना आसान है, जिसकी पुष्टि उनके पास नहीं है। डिस्पैचेस एपिसोड में क्या AI आपकी नौकरी छीन लेगा जैसे सवाल का जवाब भी मिलेगा। इस बात की पड़ताल की गई कि यह कानून, संगीत, फैशन और चिकित्सा सहित विभिन्न उद्योगों में कार्यस्थलों को कैसे बदल रहा है।