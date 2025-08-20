नासा ने जारी किया अलर्ट, आज पृथ्वी के करीब पहुंचेगा 990 फीट चौड़ा एस्ट्रोयड
अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़े एस्ट्रोयड को लेकर अलर्ट जारी किया है। एस्ट्रोयड 1997 QK1 नाम का यह एस्ट्रोयड आज (20 अगस्त) पृथ्वी के सबसे नजदीक गुजरेगा। यह करीब 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। नासा ने बताया कि यह पृथ्वी से लगभग 31 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। अंतरिक्षीय मानकों के अनुसार, यह दूरी काफी नजदीक मानी जाती है, लेकिन यह ग्रह के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है।
नासा के अनुसार, 1997 QK1 का आकार एक स्टेडियम जितना बड़ा है। यह लगभग 990 फीट चौड़ा है और एटन समूह से संबंधित है, जो कक्षा-पार पथों के लिए जाने जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि नासा किसी एस्ट्रोयड को तभी खतरनाक मानता है जब वह 85 मीटर से बड़ा हो और 74 लाख किलोमीटर के भीतर गुजरे। यह एस्ट्रोयड पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
वैज्ञानिकों की नजर और भारत की योजना
विशेषज्ञ बताते हैं कि एस्ट्रोयड भले ही हानिरहित हो, लेकिन एक छोटा-सा कक्षीय बदलाव इसके भविष्य के मार्ग को बदल सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व प्रमुख एस. सोमनाथ ने कहा है कि भारत 2029 में पास आने वाले अपोफिस जैसे बड़े एस्ट्रोयड का अध्ययन करने की योजना बना रहा है। नासा, ESA और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर भारत अनुसंधान को और आगे बढ़ाना चाहता है।