आज पृथ्वी के करीब पहुंचेगा 990 फीट चौड़ा एस्ट्रोयड (प्रतीकात्मक तस्वीर: नासा)

नासा ने जारी किया अलर्ट, आज पृथ्वी के करीब पहुंचेगा 990 फीट चौड़ा एस्ट्रोयड

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:35 pm Aug 20, 202512:35 pm

क्या है खबर?

अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बड़े एस्ट्रोयड को लेकर अलर्ट जारी किया है। एस्ट्रोयड 1997 QK1 नाम का यह एस्ट्रोयड आज (20 अगस्त) पृथ्वी के सबसे नजदीक गुजरेगा। यह करीब 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। नासा ने बताया कि यह पृथ्वी से लगभग 31 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। अंतरिक्षीय मानकों के अनुसार, यह दूरी काफी नजदीक मानी जाती है, लेकिन यह ग्रह के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है।