नासा दे रहा ड्रैगनफ्लाई से टाइटन पर अपना नाम भेजने का मौका

ड्रैगनफ्लाई असल में एक उड़ने वाली साइंस लैब है, जिसे आप एक बड़े ड्रोन जैसा समझ सकते हैं। यह टाइटन के घने वायुमंडल और मीथेन की तरल नदियों और झीलों की पड़ताल करेगा।

जॉन्स हॉपकिन्स एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी इस मिशन की अगुवाई कर रही है, जिसकी मुख्य जांचकर्ता एलिजाबेथ टर्टल हैं। इस मिशन का मुख्य मकसद यह जानना है कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी।

ड्रैगनफ्लाई को 2028 में लॉन्च करने की तैयारी है। उम्मीद है कि यह 2034 में टाइटन पर उतरेगा और कई जगहों का दौरा करेगा। इसका मकसद ऐसे संकेत खोजना है, जिनसे हमें पृथ्वी के बाहर जीवन के बारे में और जानकारी मिल सके।