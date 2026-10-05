नासा ने चंद्रमा पर लावा ट्यूब गुफाओं का पता लगाने के लिए शुरू किया GIMLI प्रोजेक्ट

फिजिकल साइंस इंफॉर्मेटिक्स (PSI) इस प्रोजेक्ट के लिए हनीबी रोबोटिक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। हनीबी रोबोटिक्स ज्यादातर उपकरण तैयार करेगी, जबकि नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग राडार इक्विपमेंट उपलब्ध कराएगी।

वैज्ञानिक ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग राडार और सीस्मिक सेंसर का इस्तेमाल करके इन पुरानी गुफाओं की तलाश करेंगे। अगर, उन्हें कोई गुफा नहीं भी मिलती तो भी उनकी रिसर्च मारियस हिल्स पिट के बनने से जुड़े सवालों के जवाब दे सकती है। इससे चंद्रमा के ज्वालामुखी इतिहास को समझने में भी नई जानकारी मिलेगी।