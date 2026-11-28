नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के समताप मंडल (स्ट्रैटोस्फीयर) में नेप्च्यून से भी काफी दूर मौजूद कूपर बेल्ट से 12 बेहद छोटे धूल के कण जमा किए हैं।

इन कणों में ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि इनका संपर्क भारी ऑक्सीजन आइसोटोप वाले पानी से हुआ था।

ये खोज हमें अरबों साल पहले हमारे सौरमंडल के बनने की प्रक्रिया को समझने का एक मौका देती है। इस खोज को 11 नवंबर को प्रकाशित किया गया था।