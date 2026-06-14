नासा ने लूनर आउटपोस्ट को सौंपा पेगासस रोवर बनाने का काम   

पेगासस खोजेगा पानी की बर्फ

पेगासस को बेहद विषम तापमान में काम करने लायक बनाया गया है, जहां तापमान माइनस 410 डिग्री फारेनहाइट (-246 डिग्री सेल्सियस) से लेकर 250 डिग्री फारेनहाइट (121 डिग्री सेल्सियस) तक पहुंच जाता है। इसका मुख्य काम पानी की बर्फ खोजना और ऊबड़-खाबड़ जमीन की जांच करना है।

अपोलो के पुराने रोवर्स की तुलना में यह 100 गुना ज्यादा दूरी तय कर सकता है। ये सभी खूबियाँ चंद्रमा पर लंबे समय तक चलने वाले खोज अभियानों को एक नई गति देंगी।