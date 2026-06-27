ISS से अंतरिक्ष यात्री ने ली बादलों के गरजने की शानदार तस्वीर

बादलों का भयावह रूप भी दिखा

मीर ने बताया कि ये बादल सिर्फ शांत नहीं, बल्कि थोड़े भयावह भी लग रहे थे। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई और लोगों का ध्यान तेजी से अपनी ओर खींचा।

उनके प्रशंसक 'बहुत कूल' जैसे कमेंट्स कर रहे थे। कुछ ने तो मजाक में यह भी कहा कि अगर, उन्हें ऐसी जगह से ये नजारे देखने को मिलते तो वे खिड़की से हटने का नाम नहीं लेते।

इन तस्वीरों को देखकर हर किसी को फिर से याद आया कि अंतरिक्ष से हमारी धरती कितनी अद्भुत और शानदार दिखती है।