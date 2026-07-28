नासा की अंतरिक्ष यात्री ने भेजी नील नदी की खूबसूरत तस्वीर

नासा अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने हाल ही में अंतरिक्ष से ली गई नील नदी की कुछ अद्भुत तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने इन तस्वीरों को 'मदर नेचर्स अर्थ आर्ट' बताया है। इनमें नदी के अनोखे घुमावदार पैटर्न और चमकीले रंग साफ दिख रहे हैं, जो हमें ऊपर से धरती की खूबसूरती को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं।