नासा की अंतरिक्ष यात्री ने भेजी नील नदी की खूबसूरत तस्वीर
टेक्नोलॉजी
नासा अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर ने हाल ही में अंतरिक्ष से ली गई नील नदी की कुछ अद्भुत तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने इन तस्वीरों को 'मदर नेचर्स अर्थ आर्ट' बताया है। इनमें नदी के अनोखे घुमावदार पैटर्न और चमकीले रंग साफ दिख रहे हैं, जो हमें ऊपर से धरती की खूबसूरती को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं।
लोगों ने तस्वीरों को बताया असली कला
मीर की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं। लोग उन्हें शानदार और असली कला बता रहे हैं। इन तस्वीरों ने दुनिया की सबसे मशहूर नदियों में से एक को नए अंदाज में देखने का मौका दिया है।
ये हमें याद दिलाती हैं कि अंतरिक्ष यात्री के लेंस से हमारी धरती कितनी खूबसूरत दिख सकती है।