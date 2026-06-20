नासा के अंतरिक्ष यात्री ने ISS से ली सियोल की खूबसूरत तस्वीर 

तस्वीर को ऑनलाइन खूब सराहा

यह तस्वीर इंटरनेट पर आते ही छा गई और इसे लोगों ने खूब पसंद किया। एक शख्स ने इसे 'मास्टरपीस' बताया, वहीं दूसरे ने लिखा, "ऊपर से हान नदी एक चमकती हुई नस की तरह लग रही है।"

पेटिट की इस तस्वीर ने कई लोगों को सियोल को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया। अंतरिक्ष से शहर की रोशनियों और प्रकृति का यह अद्भुत संगम देखना लोगों को खूब भाया।