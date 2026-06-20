नासा के अंतरिक्ष यात्री ने ISS से ली सियोल की खूबसूरत तस्वीर
टेक्नोलॉजी
नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अंतरिक्ष से दक्षिण कोरिया के सियोल शहर की एक शानदार रात वाली तस्वीर शेयर की है।
इसमें सियोल की चमकदार रोशनियां और शहर की अनोखी बनावट खूब उभरकर आ रही है।
हान नदी अंधेरी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से घुमावदार तरीके से बहती हुई दिख रही है, जिससे ऊपर से यह एक बेहद खूबसूरत नजारा पेश करती है।
तस्वीर को ऑनलाइन खूब सराहा
यह तस्वीर इंटरनेट पर आते ही छा गई और इसे लोगों ने खूब पसंद किया। एक शख्स ने इसे 'मास्टरपीस' बताया, वहीं दूसरे ने लिखा, "ऊपर से हान नदी एक चमकती हुई नस की तरह लग रही है।"
पेटिट की इस तस्वीर ने कई लोगों को सियोल को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया। अंतरिक्ष से शहर की रोशनियों और प्रकृति का यह अद्भुत संगम देखना लोगों को खूब भाया।