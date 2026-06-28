नासा के अंतरिक्ष यात्री ने बनाया 8 सेकेंड में सूर्यास्त का अनोखा वीडियो टेक्नोलॉजी Jun 28, 2026

नासा की अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने हाल ही में कक्षा से दिखाई देने वाले सूर्यास्त का एक टाइम-लैप्स वीडियो साझा किया है। इसे देखकर हर कोई हैरान है कि अंतरिक्ष में रात कितनी तेजी से छा जाती है।

अंतरिक्ष यान की तेज रफ्तार की वजह से दिन से रात सिर्फ 8 सेकेंड में बदल जाती है। पेटिट ने यह भी बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन 16 बार सूर्यास्त देखने को मिलते हैं और यह जानकारी लोगों को काफी हैरान कर रही है।