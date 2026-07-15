परिवार ने अनिल मेनन की अंतरिक्ष विदाई को बनाया यादगार
नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए कजाकिस्तान से रवाना हुए हैं। वे 75वें अभियान के तहत अंतरिक्ष में 8 महीने बिताएंगे।
उनके इस खास सफर को और भी यादगार बनाने के लिए परिवार की एक तस्वीर सामने आई है। इसमें उनके परिवार वाले 'टीम मेनन- एक्सपेडिशन 75' लिखी टी-शर्ट पहने उनका हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं।
यह तस्वीर हमें उन निजी कुर्बानियों की याद दिलाती है, जो इन बड़े अंतरिक्ष अभियानों के पीछे छिपी हैं।
मेनन करेंगे मेडिकल टूल्स और सेमीकंडक्टर्स के परीक्षण
अनिल मेनन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अल्ट्रासाउंड टूल्स का परीक्षण करेंगे। इसका मकसद यह है कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा और मंगल के अभियानों के दौरान अपनी मेडिकल जांच खुद ही कर सकें। वे यह भी अध्ययन करेंगे कि लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा का दिल और खून के बहाव पर क्या असर पड़ता है।
इसके लिए वे खुद पर ही इसका परीक्षण करेंगे, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों की सेहत का बेहतर ध्यान रखा जा सके।
इसके अलावा, वे माइक्रो-ग्रेविटी (कम गुरुत्वाकर्षण) में उच्च गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने पर भी प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग से पृथ्वी पर और भी बेहतर चिप्स बनाने की संभावना है।