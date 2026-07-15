परिवार ने अनिल मेनन की अंतरिक्ष विदाई को बनाया यादगार

अनिल मेनन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अल्ट्रासाउंड टूल्स का परीक्षण करेंगे। इसका मकसद यह है कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा और मंगल के अभियानों के दौरान अपनी मेडिकल जांच खुद ही कर सकें। वे यह भी अध्ययन करेंगे कि लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा का दिल और खून के बहाव पर क्या असर पड़ता है।

इसके लिए वे खुद पर ही इसका परीक्षण करेंगे, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों की सेहत का बेहतर ध्यान रखा जा सके।

इसके अलावा, वे माइक्रो-ग्रेविटी (कम गुरुत्वाकर्षण) में उच्च गुणवत्ता वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने पर भी प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग से पृथ्वी पर और भी बेहतर चिप्स बनाने की संभावना है।