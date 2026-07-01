नासा की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इंसान बसाने की तैयारी, चीन को देगा टक्कर

ब्लू ओरिजिन की खराबी से पड़ी बैकअप प्लान की जरूरत

इस साल की शुरुआत में ब्लू ओरिजिन से जुड़े एक प्रोजेक्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी। इसकी वजह से चांद पर जरूरी उपकरण भेजने में देरी हो रही थी।

चांद पर बेस बनाने के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोग्राम मैनेजर कार्लोस गार्सिया-गैलन ने बताया कि एजेंसी ब्लू ओरिजिन के साथ मिलकर काम कर रही है। काम को पटरी पर रखने के लिए वे बैकअप विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, जिसमें एक मार्स रोवर को दोबारा इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

बता दें कि चीन भी चांद पर अपना बेस बनाने की दौड़ में है। इसी वजह से नासा भी इस नई अंतरिक्ष रेस में आगे निकलने के लिए तेजी से काम कर रहा है।