नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन का ISS पर घटा 2 किलोग्राम वजन

नासा के अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल के अनिल मेनन ने हाल ही में बताया है कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) पर बिताए अपने समय के दौरान उनका 2 किलोग्राम वजन कम हो गया, जो कम गुरुत्वाकर्षण में रहने का एक सामान्य असर है।

अंतरिक्ष में शुरुआती 2 सप्ताह में यात्रियों के शरीर का लगभग 10 फीसदी वजन कम हो जाता है, लेकिन बाद में वे कुछ वजन वापस बढ़ा लेते हैं।

मेनन की इस जानकारी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अंतरिक्ष में इंसानी शरीर पर किस तरह का असर पड़ता है।