नासा का क्रू-13 मिशन कल होगा लॉन्च, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजने की तैयारी

टीम ने हाल ही में स्पेस-X के ड्रैगन कैप्सूल में एक ड्राई ड्रेस रिहर्सल पूरी की है। इसमें उन्होंने लॉन्च के सभी चरणों को दोहराया। ISS पर पहुंचने के बाद वे क्रू-12 टीम की जगह लेंगे।

वहां वे कई वैज्ञानिक प्रयोगों में जुट जाएंगे। ये ऐसे खास प्रयोग होंगे, जो केवल माइक्रोग्रैविटी में ही किए जा सकते हैं। इनके जरिए हमें दवाइयों, टेक्नोलॉजी और भविष्य की डीप-स्पेस खोजों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मौसम की बात करें तो लॉन्च के दिन सब कुछ ठीक रहने की 60 फीसदी संभावना है।