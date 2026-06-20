MWC26 शंघाई में भविष्य की AI तकनीकों से उठेगा पर्दा 

AI गैजेट्स सहित कई उत्पाद होंगे प्रदर्शित

मोबाइल AI इनोवेशन फ्रंटियर्स जोन में आप AI-संचालित गैजेट्स जैसे स्मार्ट ग्लास और खिलौने देख सकते हैं। स्मार्ट मोबिलिटी समिट में सेल्फ-ड्राइविंग कारों पर खास ध्यान रहेगा और यहां फॉर्मूला E की जेन EVO रेस कार भी दिखाई जाएगी।

इससे पता चलेगा कि 5G इलेक्ट्रिक मोटरस्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अस्पताल मरीजों की देखभाल के लिए AI के नए तरीके साझा करेंगे।

इसके अलावा, लगभग 20 सैटेलाइट कंपनियां दूरदराज के इलाकों को जोड़ने के लिए अपने समाधान पेश करेंगी।