MWC26 शंघाई में भविष्य की AI तकनीकों से उठेगा पर्दा
MWC26 शंघाई 24 से 26 जून तक शंघाई न्यू इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में आयोजित हो रहा है। यहां आपको 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अगली जनरेशन की कनेक्टिविटी की नवीनतम तकनीकें एक साथ देखने को मिलेंगी।
इस कार्यक्रम को 4 मुख्य हिस्सों- बेहतर जीवन, स्वास्थ्य सेवा, मोबिलिटी और कनेक्टिविटी में बांटा गया है। इन हिस्सों में जाकर आप देख सकेंगे कि कैसे ये तकनीकें हमारे रोजमर्रा के जीवन को एक नया रूप दे रही हैं।
AI गैजेट्स सहित कई उत्पाद होंगे प्रदर्शित
मोबाइल AI इनोवेशन फ्रंटियर्स जोन में आप AI-संचालित गैजेट्स जैसे स्मार्ट ग्लास और खिलौने देख सकते हैं। स्मार्ट मोबिलिटी समिट में सेल्फ-ड्राइविंग कारों पर खास ध्यान रहेगा और यहां फॉर्मूला E की जेन EVO रेस कार भी दिखाई जाएगी।
इससे पता चलेगा कि 5G इलेक्ट्रिक मोटरस्पोर्ट्स को कैसे बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अस्पताल मरीजों की देखभाल के लिए AI के नए तरीके साझा करेंगे।
इसके अलावा, लगभग 20 सैटेलाइट कंपनियां दूरदराज के इलाकों को जोड़ने के लिए अपने समाधान पेश करेंगी।