मेटा पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को बेचने का दबाव बनाया जा रहा था (तस्वीर: अनस्प्लैश)

मेटा ने व्हाट्सऐप-इंस्टाग्राम अधिग्रहण को लेकर जीती कानूनी लड़ाई, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के अधिग्रहण को रद्द करने के अमेरिकी सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली है। एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि दोनों प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण अमेरिकी प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं करता है और कंपनी के पास सोशल मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। यह संघीय सरकार और संघीय व्यापार आयोग (FTC) के लिए एक बड़ा झटका है, जो पिछले 5 सालों से कंपनी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी।