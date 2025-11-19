मेटा ने व्हाट्सऐप-इंस्टाग्राम अधिग्रहण को लेकर जीती कानूनी लड़ाई, जानिए क्या है मामला 

मेटा ने व्हाट्सऐप-इंस्टाग्राम अधिग्रहण को लेकर जीती कानूनी लड़ाई, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के अधिग्रहण को रद्द करने के अमेरिकी सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली है। एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि दोनों प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण अमेरिकी प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं करता है और कंपनी के पास सोशल मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। यह संघीय सरकार और संघीय व्यापार आयोग (FTC) के लिए एक बड़ा झटका है, जो पिछले 5 सालों से कंपनी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी।
आदेश
न्यायाधीश ने आदेश में क्या कहा?
न्यायाधीश ने आदेश में कहा है, "ऐप्स के बढ़ते और घटते चलन, एक क्रेज के पीछे भागने और दूसरे से आगे निकलने और हर गुजरते साल के साथ नए फीचर्स जोड़ने के साथ FTC को मेटा के उत्पाद बाजार की सीमाओं को तय करने में संघर्ष करना पड़ा है।" उन्होंने आगे कहा, "एजेंसी को यह दिखाना होगा कि उसके पास अब भी एकाधिकार शक्ति है। अदालत का फैसला यह निर्धारित करता है कि FTC ने ऐसा नहीं किया है।"
मामला
यह था पूरा मामला
यह फैसला FTC के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान मेटा पर अविश्वास उल्लंघनों का मुकदमा दायर किया था। एजेंसी ने प्रतिस्पर्धा बहाल करने के लिए मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप का पुनर्गठन या बेचने के लिए मजबूर करने की मांग की। तर्क दिया कि कंपनी ने नए प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने के लिए अधिग्रहण पर अरबों डॉलर खर्च किए। एजेंसी अमेजन के खिलाफ भी एक अलग मामला चला रही है।