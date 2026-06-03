गूगल मैप पर अब मिलेगा मुंबई लोकल का लाइव स्टेटस, आया नया फीचर

मुंबई में रोज लोकल ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए गूगल ने एक नया फीचर शुरू किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब गूगल मैप पर मुंबई लोकल ट्रेनों की लाइव जानकारी देखी जा सकेगी। इस फीचर की मदद से यात्री ट्रेन की मौजूदा स्थिति, समय में बदलाव और अन्य जरूरी अपडेट पा सकेंगे। यह सुविधा यात्रियों को बेहतर तरीके से यात्रा की योजना बनाने और आखिरी समय की परेशानियों से बचने में मदद करेगी।

सुविधा रियल-टाइम ट्रेन ट्रैकिंग की सुविधा नए फीचर के तहत यात्री लोकल ट्रेनों को रियल-टाइम में ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा, ट्रेन के शेड्यूल में हुए बदलाव और सेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी सीधे गूगल मैप पर दिखाई जाएगी। इससे यात्रियों को यह समझने में आसानी होगी कि उनकी ट्रेन समय पर है या नहीं। गूगल का मानना है कि यह सुविधा रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और सफर को अधिक सुविधाजनक बनाएगी।

प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म जानकारी भी मिलेगी इस अपडेट के साथ यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले प्लेटफॉर्म की जानकारी भी मिल सकेगी। इससे ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दबाजी और भ्रम की स्थिति कम हो सकती है। यह सुविधा गूगल मैप के साथ-साथ व्हेयर इज माय ट्रेन ऐप पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। कंपनी का कहना है कि इससे यात्रियों को एक ही जगह पर यात्रा से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां मिल सकेंगी और समय की बचत होगी।

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