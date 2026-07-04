वैज्ञानिकों ने लैब में बनाई प्लेसेंटा चिप, गर्भावस्था शोध में लाएगी क्रांति

जानवरों पर होने वाले प्रयोगों की कम पड़ेगी जरूरत

यह चिप वैज्ञानिकों को गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज, का सुरक्षित तरीके से अध्ययन करने का मौका देती है।

इससे जानवरों पर होने वाले प्रयोगों की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। इसे प्रयोगशालाओं में मौजूद आम उपकरणों के साथ आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

नतीजतन, गर्भवती महिलाओं के लिए दवाओं की टेस्टिंग पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट की अगुवाई अंशुुल भिड़े ने की, जबकि दीपक मोदी इसके सह लेखक रहे। यह प्रोजेक्ट हेल्थ टेक इनोवेशन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई शक्ति को दिखाता है।