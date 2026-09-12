MSI ने भारत में लॉन्च किए साइबॉर्ग 15 मैक्स गेमिंग लैपटॉप

सबसे प्रीमियम मॉडल C2WF-103IN है, जिसमें इंटेल कोर 7 240H चिप और RTX 5060 GPU मिलता है। इस मॉडल को आप 1.8 लाख रुपये में खरीद सकते हैं।

दूसरे मॉडल में RTX 5050 GPU लगा है, जिनकी कीमतें थोड़ी कम हैं। इन सभी लैपटॉप्स में 16GB DDR5 रैम और 512GB का तेज SSD स्टोरेज मिलता है।

लैपटॉप गर्म न हो इसके लिए MSI का खास 'कूलर बूस्ट' सिस्टम दिया गया है, जिसमें 2 पंखे लगे हैं। इनमें 15.6-इंच की फुल HD डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है।

डाटा ट्रांसफर के लिए इनमें तेज USB 3.2 पोर्ट हैं और ये लेटेस्ट विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। ये लैपटॉप करीब 2 किलोग्राम के हैं। इस वजह से आप इन्हें आसानी से अपने कॉलेज या किसी भी पार्टी में साथ ले जा सकते हैं।