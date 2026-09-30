MRI 7 साल पहले ही अल्जाइमर का पता लगा लेगा, अध्ययन में हुआ खुलासा

अल्जाइमर की बीमारी पहले से ही 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के 70 लाख से ज्यादा अमेरिकियों को प्रभावित करती है। ऐसे में इस बीमारी का जल्दी पता चलने से काफी मदद मिल सकती है।

ओस्लो यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन में यह भी पता चला कि दिमाग में बदलाव एमाइलॉइड-बीटा (Ab) प्लेक्स के PET स्कैन में पर्याप्त मात्रा में दिखने से पहले ही शुरू हो जाते हैं।

प्रमुख लेखक जेम्स माइकल रो इसे जल्द इलाज शुरू करने का एक सुनहरा मौका मानते हैं, वहीं सह लेखक एंडर्स मार्टिन फेल का कहना है कि अल्जाइमर का अध्ययन और इलाज करते समय केवल एमाइलॉइड के जमावडे से आगे देखने का समय आ गया है।