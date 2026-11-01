नवंबर में कई कंपनियां भारत में लॉन्च करेंगी धांसू स्मार्टफोन

वीवो की X500 सीरीज (X500 5G, X500 प्रो और X500 प्रो मैक्स) में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 सीरीज के प्रोसेसर मिल सकते हैं।

शाओमी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में शाओमी 18 प्रो के भारत लॉन्च का ऐलान कर दिया है। इस फोन में धांसू स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिलेंगी।

बजट सेगमेंट में कार्बन रेबेल 5G के साथ वापसी कर सकता है, जिसकी कीमत 20,000 रुपये से कम रहने की उम्मीद है, वहीं पोको का X8s 5G भी बढ़िया फीचर्स के साथ आएगा और आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा।