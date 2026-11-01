नवंबर में कई कंपनियां भारत में लॉन्च करेंगी धांसू स्मार्टफोन
नवंबर भारत में नए स्मार्टफोन लॉन्च से भरा रहने वाला है। मोटोरोला ने 5 नवंबर को अपने सिग्नेचर 27 के साथ इसकी शुरुआत की है। इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 चिप और एक दमदार 50MP सोनी सेंसर मिलेगा।
यह ब्रांड मोटो G47 पावर 5G और एज 70 नियो 5G भी लॉन्च कर सकता है, जिनका लक्ष्य बेहतर परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ देना होगा।
शाओमी 18 प्रो के भारत में लॉन्च का ऐलान
वीवो की X500 सीरीज (X500 5G, X500 प्रो और X500 प्रो मैक्स) में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9600 सीरीज के प्रोसेसर मिल सकते हैं।
शाओमी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में शाओमी 18 प्रो के भारत लॉन्च का ऐलान कर दिया है। इस फोन में धांसू स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिलेंगी।
बजट सेगमेंट में कार्बन रेबेल 5G के साथ वापसी कर सकता है, जिसकी कीमत 20,000 रुपये से कम रहने की उम्मीद है, वहीं पोको का X8s 5G भी बढ़िया फीचर्स के साथ आएगा और आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा।