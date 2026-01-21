23 साल के सबसे शक्तिशाली सौर तूफान से आसमान में दिखी रंगीन रोशनी
क्या है खबर?
सूर्य पर मौजूद एक सक्रिय सनस्पॉट में हुए X-श्रेणी के विस्फोट के बाद मंगलवार को एक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार, यह पिछले 23 वर्षों में दर्ज किया गया सबसे ताकतवर सौर तूफान है। इस सौर गतिविधि से कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आईं, लेकिन इसके साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में आसमान में खूबसूरत ऑरोरा दिखाई दिए, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है।
नजारा
कई देशों में दिखा अद्भुत नजारा
इस सौर गतिविधि के कारण अमेरिका, यूरोप और कनाडा समेत कई देशों में आसमान रंगीन रोशनी से जगमगा उठा और यह दृश्य काफी लंबे समय तक देखने को मिला है। कैलिफोर्निया, ग्रीनलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे जैसी जगहों से ऑरोरा की तस्वीरें सामने आईं। अमेरिका में कई राज्यों से लोगों ने नॉर्दर्न लाइट्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिससे यह घटना तेजी से चर्चा का विषय बन गई।
ऑरोरा
ऑरोरा कैसे बनता है?
जब सूरज से निकलने वाले ऊर्जा से भरे कण पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो ऑरोरा बनता है। ये कण पृथ्वी के वातावरण में मौजूद गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे आसमान में रंगीन रोशनी दिखाई देती है। इसी वजह से नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स बनती हैं। इस बार सौर तूफान तेज होने के कारण ऑरोरा सामान्य से कहीं ज्यादा दक्षिणी इलाकों तक दिखाई दिए।
असर
सौर तूफान से क्या असर पड़ा?
इस सौर तूफान के दौरान धरती की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ समय के लिए गड़बड़ी देखी गई, जिससे अंतरिक्ष मौसम प्रभावित हुआ। इसका असर सैटेलाइट, GPS सिस्टम और रेडियो सिग्नल पर हल्के रूप में पड़ा, जिससे कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हुईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सौर तूफान गंभीर स्तर तक पहुंच गया था और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी। हालांकि, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई और जरूरी सिस्टम सुरक्षित बने रहे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
Took a break on our drive home from #SPNVegas and spotted the aurora from the southern California desert just after sunset! pic.twitter.com/iBNQ4Iidl6— ❄️ Liz Madsen ❄️🎇🎆🎉🇺🇸🇺🇦 (@Paleonut_) January 20, 2026