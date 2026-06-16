मॉर्गन स्टेनली ने पहली बार AI एजेंट्स को सौंपे कॉर्पोरेट स्टॉक प्लांस टेक्नोलॉजी Jun 16, 2026

मॉर्गन स्टेनली अब पहला बड़ा वॉल स्ट्रीट बैंक बन गया है, जिसने अपने वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स की पहुंच दी है।

अब चुनिंदा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स अपने AI टूल्स का इस्तेमाल करके स्टॉक प्लांस जैसी चीजों को सीधे संभाल सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी मुश्किल इंसानी इंटरफेस की जरूरत नहीं होगी।

बैंक का कहना है कि यह सुविधा अगले साल तक उनके सभी 3,400 प्रशासनिक ग्राहकों तक पहुंचा दी जाएगी। मॉर्गन स्टेनली एट वर्क के मुख्य उत्पाद अधिकारी मार्क मिचेल का कहना है कि इससे कंपनियां AI के जरिए अपनी संस्थाओं के काम सुरक्षित ढंग से निपटा पाएंगी।