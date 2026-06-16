मॉर्गन स्टेनली ने पहली बार AI एजेंट्स को सौंपे कॉर्पोरेट स्टॉक प्लांस
मॉर्गन स्टेनली अब पहला बड़ा वॉल स्ट्रीट बैंक बन गया है, जिसने अपने वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स की पहुंच दी है।
अब चुनिंदा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स अपने AI टूल्स का इस्तेमाल करके स्टॉक प्लांस जैसी चीजों को सीधे संभाल सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी मुश्किल इंसानी इंटरफेस की जरूरत नहीं होगी।
बैंक का कहना है कि यह सुविधा अगले साल तक उनके सभी 3,400 प्रशासनिक ग्राहकों तक पहुंचा दी जाएगी। मॉर्गन स्टेनली एट वर्क के मुख्य उत्पाद अधिकारी मार्क मिचेल का कहना है कि इससे कंपनियां AI के जरिए अपनी संस्थाओं के काम सुरक्षित ढंग से निपटा पाएंगी।
मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का किया इस्तेमाल
मॉर्गन स्टेनली का यह कदम ज्यादा ऑटोमेशन और दक्षता की तरफ बढ़ने की उसकी कोशिशों से बिल्कुल मेल खाता है। खासकर, ऐसे समय में जब टेक और बायोटेक कंपनियां जटिल प्रतिपूर्ति कंपनसेशन प्लांस को संभालने के लिए स्मार्ट तरीके ढूंढ रही हैं।
इसके लिए वे एक ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका नाम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। सोलियम कैपिटल और ई-ट्रेड जैसे बड़े अधिग्रहणों के बाद मॉर्गन स्टेनली के वर्कप्लेस डिवीजन ने 1,200 अरब डॉलर (करीब 1.1 लाख अरब रुपये) की संपत्ति जुटा ली है और यह S&P 500 कंपनियों के लगभग आधे स्टॉक प्लांस को संभालता है।