MIT के वैज्ञानिकों ने बनाया खास उपकरण (तस्वीर: MIT)

यह खास उपकरण सौर ऊर्जा के जरिए बनाएगा हवा से पानी, कैसे करता है काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:06 pm Sep 12, 202506:06 pm

क्या है खबर?

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के वैज्ञानिकों ने ऐसा वॉटर जनरेटर बनाया है, जो बिना बिजली के हवा से सीधे साफ पीने का पानी निकाल सकता है। नेचर वाटर जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह तकनीक सूखे और पानी की कमी वाले इलाकों में बड़ी मदद साबित हो सकती है। यह साधन पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलता है और बिना किसी बाहरी बिजली के काम करता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।