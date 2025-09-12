यह खास उपकरण सौर ऊर्जा के जरिए बनाएगा हवा से पानी, कैसे करता है काम?
क्या है खबर?
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के वैज्ञानिकों ने ऐसा वॉटर जनरेटर बनाया है, जो बिना बिजली के हवा से सीधे साफ पीने का पानी निकाल सकता है। नेचर वाटर जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह तकनीक सूखे और पानी की कमी वाले इलाकों में बड़ी मदद साबित हो सकती है। यह साधन पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलता है और बिना किसी बाहरी बिजली के काम करता है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
कैसे करता है काम?
इस उपकरण में खास धातु-कार्बनिक ढांचा (MOF) इस्तेमाल हुआ है। यह पदार्थ हवा में मौजूद नमी को खींचकर रखता है और सूरज की गर्मी से गर्म होने पर पानी छोड़ देता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह 1 किलो MOF से रोजाना लगभग 2.8 लीटर पानी बना सकता है। उपकरण 20 प्रतिशत से कम नमी वाली जगहों पर भी असरदार है और बिजली की जरूरत न होने से बेहद किफायती है।
भविष्य की योजनाएं
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, दुनिया के 2.2 अरब लोगों के पास साफ पानी नहीं है। MIT टीम 2026 से अफ्रीका और मध्य पूर्व में इस तकनीक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। यह सैन्य, अंतरिक्ष और आपातकालीन हालात में भी मदद करेगा। शुरुआती परीक्षण एरिजोना के रेगिस्तान में सफल रहे हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद इसकी लागत करीब 0.02 पाउंड प्रति लीटर रहने का अनुमान है, जो इसे सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला बनाता है।