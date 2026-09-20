MIT ने तैयार की रोबोटिक लैब, रोबोट खुद करेंगे वैज्ञानिक प्रयोग

यह रोबोट 7 जोड़ों वाली रोबोटिक बांह का इस्तेमाल करता है और 3D प्रिंटेड होल्डर के साथ QR कोड की मदद से पुर्जों को ठीक उसी जगह रखता है, जहां उन्हें होना चाहिए।

यह सेटअप को खोलकर उन्हीं पुर्जों से दूसरा सेटअप बना सकता है। इससे बहुत सारी इंसानी मेहनत बच जाती है और लैब दिन-रात काम कर सकती हैं।

MIT का कहना है कि यह तकनीक सोलर सेल, कैमरा, क्वांटम टेक और कार्बन कैप्चर जैसे शोध के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती है क्योंकि यह रोबोट माइक्रोमीटर जितनी सटीकता के साथ मुश्किल कामों को आसानी से संभाल सकते हैं।