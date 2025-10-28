मिनीमैक्स ने नया M2 मॉडल लॉन्च किया है (तस्वीर: एक्स/@MiniMax__AI)

मिनीमैक्स ने लॉन्च किया रिकॉर्ड तोड़ AI मॉडल, गूगल जेमिनी को पीछे छोड़ा

क्या है खबर?

चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप मिनीमैक्स के नए M2 मॉडल ने आते ही हलचल मचा दी है। इसने लीडरबोर्ड पर दुनिया के अग्रणी ओपन मॉडल के रूप में जगह बनाई है। मिनीमैक्स M2 ने आर्टिफिशियल एनालिसिस के समग्र इंटेलिजेंस इंडेक्स पर शानदार स्कोर हासिल किया, जिससे यह दुनिया के शीर्ष 5 मॉडलों में शामिल हो गया। इसने गूगल जेमिनी 2.5 प्रो को पीछे छोड़ दिया, जबकि OpenAI, एंथ्रोपिक और xAI के प्रमुख मॉडल्स से नीचे रहा।