मिनीमैक्स ने लॉन्च किया रिकॉर्ड तोड़ AI मॉडल, गूगल जेमिनी को पीछे छोड़ा 
मिनीमैक्स ने नया M2 मॉडल लॉन्च किया है (तस्वीर: एक्स/@MiniMax__AI)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 28, 2025
03:00 pm
क्या है खबर?

चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप मिनीमैक्स के नए M2 मॉडल ने आते ही हलचल मचा दी है। इसने लीडरबोर्ड पर दुनिया के अग्रणी ओपन मॉडल के रूप में जगह बनाई है। मिनीमैक्स M2 ने आर्टिफिशियल एनालिसिस के समग्र इंटेलिजेंस इंडेक्स पर शानदार स्कोर हासिल किया, जिससे यह दुनिया के शीर्ष 5 मॉडलों में शामिल हो गया। इसने गूगल जेमिनी 2.5 प्रो को पीछे छोड़ दिया, जबकि OpenAI, एंथ्रोपिक और xAI के प्रमुख मॉडल्स से नीचे रहा।

तुलना 

पैरामीटर्स उपयोग के आधार की तुलना   

200 अरब मापदंडों के साथ मिनीमैक्स M2 ने मिक्सचर-ऑफ-एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर को अपनाया है। यह मॉडल इनपुट डाटा हैंडलिंग की प्रक्रिया के लिए इनमें से केवल 10 अरब पैरामीटर सक्रिय करता है। आर्टिफिशियल एनालिसिस के अनुसार, पैरामीटर्स के केवल एक छोटे से उपसमूह का उपयोग करने से मॉडल बड़े पैमाने पर कुशलतापूर्वक संचालित हो पाया। इसकी तुलना में डीपसीक का V3.2 मॉडल और मूनशॉट AI का किमी K2 क्रमशः 37 और 32 अरब सक्रिय पैरामीटर का उपयोग करते हैं।

सुधार 

पिछले मॉडल से बताया बेहतर

जर्मनी के ट्रायर विश्वविद्यालय में PHD छात्र और ओपन मॉडल के विशेषज्ञ फ्लोरियन ब्रांड ने पिछले M1 मॉडल की तुलना में उल्लेखनीय सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "मैं उनकी प्रगति से सचमुच प्रभावित हूं।" मिनीमैक्स में इंजीनियरिंग प्रमुख स्काईलर मियाओ के अनुसार, M2 जटिल एजेंटिक कार्यों के माध्यम से तर्क करने में उत्कृष्ट है, जिससे यह एजेंटिक और कोडिंग एप्लिकेशंस में विशेष रूप से कुशल बन जाता है। यह एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या API के माध्यम से उपलब्ध है।